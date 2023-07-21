Россияне днем снова атаковали Одесщину, выпустили 7 ракет – ОВА

Россияне днем снова атаковали Одесщину, выпустили 7 ракет – ОВА
Фото: иллюстративное, flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Днем 21 июля Россия снова нанесла ракетный удар по Одесской области, есть попадание и повреждения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения", – сообщил он.

Напомним, ночью россияне четвертый раз за несколько дней обстреляли Одесщину ракетами "Калибр" - попали в зерновые хранилища агропредприятия. В результате атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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