Россияне днем снова атаковали Одесщину, выпустили 7 ракет – ОВА
Днем 21 июля Россия снова нанесла ракетный удар по Одесской области, есть попадание и повреждения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения", – сообщил он.
Напомним, ночью россияне четвертый раз за несколько дней обстреляли Одесщину ракетами "Калибр" - попали в зерновые хранилища агропредприятия. В результате атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.