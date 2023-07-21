Росіяни вдень знову атакували Одещину, випустили 7 ракет – ОВА
Удень 21 липня Росія знову завдала ракетного удару по Одеській області, є влучання та пошкодження.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль - важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження", – повідомив він.
Нагадаємо, вночі росіяни вчетверте за кілька днів обстріляли Одещину ракетами "Калібр" – влучили в зернові сховища агропідприємства. Внаслідок атаки знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.