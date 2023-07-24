В Москве беспилотник атаковал здание напротив офиса кибервойск ГРУ — Bellingcat

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя удар БПЛА по Москве, заявил, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, сообщает Новое время.

"Российские СМИ сообщают, что беспилотник атаковал дома в районе Комсомольского проспекта, 17 в Москве; движение по этому проспекту было закрыто" , — написал он в Twitter.

По его словам, интересно, что этот адрес находится прямо напротив офиса кибервойск ГРУ, в том числе FancyBear.

Журналист рассказал, что там "также расположен Военный университет Минобороны и несколько вполне секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов".

"Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным" , - отметил он

В понедельник, 24 июля, в Москве было выбито стекло и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, одно из БПЛА упало недалеко от здания минобороны РФ.