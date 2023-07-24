У Москві безпілотник атакував будівлі навпроти офісу кібервійськ ГРУ — Bellingcat

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, коментуючи удар БПЛА по Москві, заявив, що адреса на Комсомольському проспекті розташована прямо навпроти центрального офісу кібервійськ ГРУ, повідомляє Новое время.

"Російські ЗМІ повідомляють, що безпілотник атакував будинки в районі Комсомольського проспекту, 17 у Москві; рух цим проспектом було закрито" , — написав він у Twitter.

За його словами, цікаво те, що ця адреса знаходиться прямо навпроти офісу кібервійськ ГРУ, у тому числі FancyBear.

Журналіст розповів, що там "також розташований Військовий університет Міноборони і кілька цілком секретних об'єктів ГРУ, включно з керівництвом їхньої програми нелегалів".

"Якщо Україна потрапила в цей комплекс будівель, символічний збиток для Міноборони і ГРУ буде дуже істотним" , — зазначив він

У понеділок, 24 липня, в Москві було вибито скло і частково пошкоджено покрівлю будівель після падіння дронів, один із БПЛА впав﻿ недалеко від будівлі міноборони РФ.