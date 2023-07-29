Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк снизил учетную ставку с 25 до 22% годовых

В четверг 27 июля состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 25 до 22% годовых с 28 июля 2023 года. Ставка 25% действовала больше года – с 3 июня 2022 года.

Более подробно – в нашей публикации﻿ «Нацбанк резко снизил учетную ставку».

2. Банк «Конкорд» опроверг слухи о лишении банковской лицензии

Банк «Конкорд» решил сделать заявление (https://concord.ua/news) после появления в различных СМИ сообщений о лишении его банковской лицензии, в котором полностью опроверг распространяемые слухи.

«Подобные сплетни начали появляться на сайтах-„мусорниках“, известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине», — заявили в банке.

В «Конкорде» также отметили, что в настоящее время в банке завершается регламентная плановая проверка Национального банка, которая проходит в соответствии с согласованными этапами и сроками.

Было также сказано, что банк соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА. Также банк тщательно выполняет все рекомендации Национального банка.

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 3 небольших банка отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«РВС Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,6 до 15,35% годовых; на 12 месяцев – с 17,15 до 17,95% годовых.

В то же время он понизил ставку по депозитам в гривне на на 6 месяцев с 17,05 до 16,50% годовых.

Также «РВС Банк» повысил ставки по депозитам в долларах США и евро на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 0,85 до 1,00% годовых;

на 12 месяцев – с 2,10 до 2,30% годовых.

«Кристалбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 14,50 до 15,30% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 17 до 17,50% годовых.

«Коминвестбанк» повысил ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 16,80 до 17,25% годовых.

Также «Коминвестбанк» повысил ставку по депозитам в долларах США и евро на 12 месяцев с 2,10 до 2,30% годовых.

4. Совместная акция «Приватбанка» и сети АЗС «ОККО»

С 25 июля по 25 августа есть возможность получить 3%-ный кешбэк при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» от международной платежной системы Mastercard в сети АЗС «ОККО».

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке﻿.

Максимальная сумма кешбэку составляет 621,12 гривен до налогообложения (то есть 500 гривен "чистыми").

Кешбэк автоматически зачисляется на карту на следующей неделе после оплаты на АЗС «ОККО».

5. Акция от Sportbank для новых клиентов

Мобильный банк Sportbank объявил о начислении кешбэка в размере 50% от стоимости проезда в киевском метрополитене всем новым клиентам. Акция действует с 24 июля по 31 августа 2023 года.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

1. Перейти по ссылке﻿ и установить мобильное приложение Sportbank.

2. Пройти регистрацию и активировать карту.

3. Активировать услугу кешбэка в разделе «Бонусы» - «Кешбэк» - «Активировать кешбэк». Кешбэк на проезд в метро активируется автоматически.

4. Оплачивать проезд картой Sportbank через терминал в метрополитене. При этом 50% стоимости вернется на счет кешбэка.

На покупку проездного и на сайте proizd.ua кешбэк не действует.