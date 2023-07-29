Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знизив облікову ставку з 25 до 22% річних

У четвер 27 липня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення зменшити облікову ставку НБУ з 25 до 22% річних з 28 липня 2023 року. Ставка 25% діяла понад рік – з 3 червня 2022 року.

Докладніше – у нашій публікації «Нацбанк різко знизив облікову ставку».

2. Банк «Конкорд» спростував чутки про позбавлення банківської ліцензії

Банк «Конкорд» вирішив зробити заяву (https://concord.ua/news) після появи в різних ЗМІ повідомлень про позбавлення його банківської ліцензії, в якій повністю спростував чутки, що розповсюджуються.

"Подібні плітки почали з'являтися на сайтах-"смітниках", відомих використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні", - заявили в банку.

У «Конкорді» також зазначили, що наразі у банку завершується регламентна планова перевірка Національного банку, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів та термінів.

Було також сказано, що банк дотримується всіх нормативних вимог НБУ і веде прибуткову діяльність. Рейтинг стійкості банку підвищено рівня ААА. Також банк ретельно виконує усі рекомендації Національного банку України.

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

На наступному тижні відразу 3 невеликі банки відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«РВС Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14,6% до 15,35% річних; на 12 місяців - з 17,15 до 17,95% річних.

У той же час він знизив ставку по депозитах у гривні на 6 місяців з 17,05 до 16,50% річних.

Також «РВС Банк» підвищив ставки за депозитами в доларах США та євро на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 0,85 до 1,00% річних;

на 12 місяців - з 2,10 до 2,30% річних.

«Кристалбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 14,50 до 15,30% річних;

на 9 та 12 місяців – з 17 до 17,50% річних.

«Комінвестбанк» підвищив ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 16,80 до 17,25% річних.

Також «Комінвестбанк» підвищив ставку за депозитами у доларах США та євро на 12 місяців з 2,10 до 2,30% річних.

4. Спільна акція «Приватбанку» та мережі АЗС «ОККО»

З 25 липня по 25 серпня є можливість отримати 3%-ний кешбек при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» від міжнародної платіжної системи Mastercard у мережі АЗС «ОККО».

Щоб взяти участь в акції, необхідно зареєструватися за посиланням.

Максимальна сума кешбеку становить 621,12 грн. до оподаткування (тобто 500 грн. "чистими").

Кешбек автоматично зараховується на картку наступного тижня після оплати на АЗС «ОККО».

5. Акція від Sportbank для нових клієнтів

Мобільний банк Sportbank оголосив про нарахування кешбеку у розмірі 50% вартості проїзду в київському метрополітені всім новим клієнтам. Акція діє з 24 липня до 31 серпня 2023 року.

Щоб взяти участь в акції, необхідно:

1. Перейти за посиланням та встановити мобільний додаток Sportbank.

2. Пройти реєстрацію та активувати картку.

3. Активувати послугу кешбеку у розділі «Бонуси» – «Кешбек» – «Активувати кешбек». Кешбек на проїзд у метро активується автоматично.

4. Оплачувати проїзд картою Sportbank через термінал у метрополітені. При цьому 50% вартості повернеться на рахунок кешбеку.

На покупку проїзного та на сайті proizd.ua кешбек не діє.