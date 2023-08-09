Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца, останется под стражей

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию на меру пресечения судьи Алексею Тандыру, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая, в результате чего погиб военнослужащий Национальной гвардии. Тандыр будет оставаться под стражей до 26 августа без права внесения залога, сообщает Суспільне.

Таким образом Апелляционный суд оставил решение Печерского райсуда Киева о продлении меры пресечения Алексею Тандыру без изменений.

Судью подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее экспертиза подтвердила, что Тандыр был пьян в момент совершения ДТП. Также установлено, что судья ехал со скоростью 100 км/час.