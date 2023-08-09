Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, залишатиметься під вартою

Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Києві 26 травня, внаслідок чого загинув військовослужбовець Національної гвардії. Тандир залишатиметься під вартою до 26 серпня без права внесення застави, повідомляє Суспільне.

Таким чином Апеляційний суд залишив рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу Олексію Тандиру без змін.

Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше експертиза підтвердила﻿, що Тандир був п'яним у момент вчинення ДТП. Також встановлено, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/годину.