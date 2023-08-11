ПВО сбила все ракеты, которые РФ запустила на Киев — военная администрация
Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты "Кинжал", которыми россияне атаковали Киев утром 11 августа. Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире канала "Киев", сообщает Лига.net.
По его словам, оккупанты нанесли удар по столице аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал".
Он отметил, что силы ПВО сбили все ракеты, информация о количестве будет позже от командования Воздушных сил.
"Пока есть падение обломков, значительных разрушений не зафиксировано, информации о пострадавших также пока не было, будем надеяться, что и не будет", — заявил Шаманов.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО. Также под удар попали Хмельницкий и Винницкая область.