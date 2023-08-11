ППО збила всі ракети, які РФ запустила на Київ — військова адміністрація

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети "Кинджал", якими росіяни атакували Київ уранці 11 серпня. Про це заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі каналу Київ, повідомляє Ліга.net.

За його словами, окупанти завдали удару по столиці аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

Він зазначив, що сили ППО збили всі ракети, інформація про кількість буде згодом від командування Повітряних сил.

"Поки є падіння уламків, значних руйнувань не зафіксовано, інформації про постраждалих також поки не було, сподіваємося, що й не буде" , — заявив Шаманов.

Раніше вибухи пролунали﻿ у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.