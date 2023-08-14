Государство вручную "регулирует" валютный рынок

Неделю назад мы писали о том, что доллар никому не нужен﻿. И тем не менее, за неделю доллар в Украине подорожал примерно на 20 копеек. Если в прошлый понедельник оптовые обменные пункты столицы предлагали купить наличного «американца» по 37,35-37,40 гривен, то сегодня (в понедельник 14 августа) его стоимость подскочила до 37,55-37,60 гривен.

Что же произошло на наличном валютном рынке? Что вызвало рост доллара?

Операторы из различных городов сообщили порталу «Курс Украины» об ужесточившихся проверках со стороны государственных контролирующих органов: Национальной полиции, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и даже Службы безопасности Украины (СБУ). Причем, как утверждают пожелавшие остаться неизвестными работники наличного валютного рынка из Киева, очень часто эти проверки принимают вид откровенного рекета: вооруженные люди врываются в обменные пункты, изымают валютную кассу, а дальше… предлагают «договориться».

По этой незатейливой причине, как нам стало известно, около 70% столичных оптовиков просто свернуло работу «до лучших времен». В результате рынок сильно сжался. Те же, кто остался работать на свой страх и риск, начали закладывать в цену «премию за опасную работу»: если еще неделю спред (разница между ценой покупки и продажи валюты) в оптовых обменных пунктах составлял 7-10 копеек, то сегодня он вырос до 15, а местами – и до 20 копеек. Понятно, что ничего хорошего такие действия государства для валютного рынка не несут. Грустно констатировать факт, что в условиях войны кто-то решил пополнить свой карман и попутно расчистить (а точнее, уничтожить) валютный рынок.

По понятной причине банки не могут компенсировать отсутствие стабильно работающих оптовых обменников. Как следствие, обменный курс растет.

Фактор неопределенности наложился на начало действия другого, т.н. «сезонного», фактора: спрос на валюту начал появляться со стороны аграриев. И если раньше многие из них спокойно брали нужные суммы в крупных городах или столице, то сейчас это стало делать гораздо сложнее. Не добавляет оптимизма и продолжающаяся проблема с т.н. «белым» и «синим» долларом (т.е. купюрами старого и нового образца). Разница в цене между ними установилась в пределах 10-12 копеек за доллар в крупных городах и 15-20 – в более мелких.

Сколько будет стоить доллар во второй половине августа?

На выходных уровень 37,50 гривен за доллар опять перешагнули. Теперь курс переместился в новый диапазон 37,50-38,00 гривен. Есть шанс, что на этой неделе доллар удержится в обозначенных пределах.

Но если «беспредел», творимый теми, кто должен был, наоборот, обеспечивать порядок, продолжится, это еще больше подтолкнет курс доллара вверх. В этом случае доллар поднимется выше отметки 38,00 еще до конца месяца.