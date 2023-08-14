Держава вручну "регулює" валютний ринок

Тиждень тому ми писали про те, що долар нікому не потрібен. Проте за тиждень долар в Україні подорожчав приблизно на 20 копійок. Якщо минулого понеділка оптові обмінні пункти столиці пропонували купити готівкового «американця» по 37,35-37,40 гривень, то сьогодні (у понеділок 14 серпня) його вартість підскочила до 37,55-37,60 гривень.

Що ж сталося на готівковому валютному ринку? Що спричинило зростання долара?

Оператори з різних міст повідомили порталу «Курс України» про перевірки, що посилилися, з боку державних контролюючих органів: Національної поліції, Бюро економічної безпеки (БЕБ) і навіть Служби безпеки України (СБУ). Причому, як стверджують працівники готівкового валютного ринку з Києва, які побажали залишитися невідомими, дуже часто ці перевірки набувають вигляду відвертого рекету: озброєні люди вриваються в обмінні пункти, вилучають валютну касу, а далі... пропонують «домовитись».

З цієї причини, як нам стало відомо, близько 70% столичних оптовиків просто згорнуло роботу «до найкращих часів». В результаті ринок сильно стиснувся. Ті ж, хто залишився працювати на свій страх і ризик, почали закладати у ціну «премію за небезпечну роботу»: якщо ще тиждень спред (різниця між ціною купівлі та продажу валюти) в оптових обмінних пунктах становив 7-10 копійок, то сьогодні він зріс до 15, а подекуди – і до 20 копійок. Зрозуміло, що нічого доброго такі дії держави для валютного ринку не приносять. Сумно констатувати факт, що в умовах війни хтось вирішив поповнити свою кишеню і принагідно розчистити (а точніше, знищити) валютний ринок.

Вочевидь банки не можуть компенсувати відсутність стабільно працюючих оптових обмінників. Як наслідок, обмінний курс зростає.

Чинник невизначеності наклався на початок дії іншого, т.зв. «сезонного» фактора: попит на валюту почав з'являтися з боку аграріїв. І якщо раніше багато хто з них спокійно брали потрібні суми у великих містах чи столиці, то зараз це стало робити набагато складніше. Не додає оптимізму і проблема з т.зв. «білим» та «синім» доларом (тобто купюрами старого та нового зразка). Різниця в ціні між ними встановилася в межах 10-12 копійок за долар у великих містах та 15-20 – у дрібніших.

Скільки коштуватиме долар у другій половині серпня?

На вихідних рівень 37,50 гривень за долар знову переступили. Тепер курс перемістився до нового діапазону 37,50-38,00 гривень. Є шанс, що цього тижня долар утримається у зазначених межах.

Але якщо «свавілля», яке чинять ті, хто мав би навпаки, забезпечувати порядок, продовжиться, це ще більше підштовхне курс долара вгору. В такому випадку долар підніметься вище за відмітку 38,00 ще до кінця місяця.