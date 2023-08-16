Россияне атаковали Харьков дронами, работала ПВО – ОВА

В Харькове утром 16 августа прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об атаке ударными беспилотниками, сообщает Лига.net.

В районе 09:00 в областном центре были слышны взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в ОВА сообщили, что дроны были обнаружены и сбиты ПВО на подлете к Харькову.

Напомним, ночью "Шахеды" атаковали﻿ портовую инфраструктуру Одесской области. ППО сбила 13 дронов. Зафиксировано попадание в одном из порту на Дунае, пострадали складские помещения и зернохранилища.