Россияне атаковали Харьков дронами, работала ПВО – ОВА
В Харькове утром 16 августа прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об атаке ударными беспилотниками, сообщает Лига.net.
В районе 09:00 в областном центре были слышны взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позже в ОВА сообщили, что дроны были обнаружены и сбиты ПВО на подлете к Харькову.
Напомним, ночью "Шахеды" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. ППО сбила 13 дронов. Зафиксировано попадание в одном из порту на Дунае, пострадали складские помещения и зернохранилища.