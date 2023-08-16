Росіяни атакували Харків дронами, працювала ППО – ОВА

У Харкові вранці 16 серпня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про атаку ударними безпілотниками, повідомляє Ліга.net.

У районі 09:00 в обласному центрі було чути вибухи. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов закликав мешканців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше в ОВА повідомили, що дрони були виявлені та збиті ППО на підльоті до Харкова.

Нагадаємо, вночі "Шахеди" атакували портову інфраструктуру Одеської області. ППО збила 13 дронів. Зафіксовано попадання в одному із порту на Дунаї, постраждали складські приміщення та зерносховища.