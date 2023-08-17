Беспредел властей обвалил гривну

Ровно 10 дней назад на портале «Курс Украины» вышла статья под названием «Доллар никому не нужен﻿», в которой мы детально описали курсовую стабильность на наличном валютном рынке.

Прошло чуть больше недели. За это время доллар подорожал более чем на 1 гривну. В четверг 17 августа в Полтаве и Львове за доллар старого образца (т.н. «белый доллар») просят 38,15 гривен, в Днепре – 38,20 гривен, а в Харькове – 38,30-38,35 гривен. Определить, почем можно купить крупную сумму доллара в столице, на данный момент сложно. Киевский наличный валютный рынок парализован. Крупные и мелкие финансовые компании закрываются одна за другой. Вчера закрыл свои обменки «Гарант». Сегодня о прекращении работы объявила компания «Финод» (как нам уточнили, не всех обменных пунктов, а выборочно).

Что же происходит?

Контролирующие органы, то ли с целью расчистить валютный рынок под «карманную» компанию, то ли – просто убрать с наличного рынка небанковские обменные пункты, начали, как комментируют ситуацию работники обменок, «форменный беспредел». Запрета цифровых табло в 2022 году и ужесточения требований к оборудованию им показалось явно мало. Уже в июле на портал «Курс Украины» начали поступать сообщения, что в обменные пункты различных финансовых компаний врываются вооруженные люди, конфискуют кассу и документы и по сути парализуют их работу. С началом августа ситуация ухудшилась.

Только за вчерашний день по Киеву насчитали около 20 «обысков» (по-другому охарактеризовать происходящее сложно). «Возвращаются лихие 90-е», - прокомментировали нам киевские операторы валютного рынка. Уже в понедельник 14 августа около 70% работающих на рынке оптового валютообмена точек были закрыты «до лучших времен». Съежившийся, как шагреневая кожа, наличный валютный рынок оказался не в состоянии обслуживать поток клиентов, которые активизировали свои операции в предверии осени.

Происходящее совпало по времени с активизацией спроса на валюту со стороны аграриев, продающих свою продукцию зернотрейдерам. Столица, закрывавшая ранее потребности крупных городов в валюте, одномоментно прекратила работу. И на рынок вновь вернулся забытый уже «валютный голод».

Немногие работающие обменники Киева были вынуждены поднимать курс покупки, чтобы хоть как-то наполнить кассу.

Как сильно может подорожать доллар?

Отлично понимая, что происходящее является следствием действий работников Национальной полиции, Бюро экономической безопасности и СБУ, решивших повоевать с валютообменными пунктами, нам крайне сложно спрогнозировать, чем это закончится.

Банки, столкнувшиеся с резким ростом спроса, отреагировали традиционно: где-то ограничили продажу, а где-то – достали из кладовок уже потускневшую табличку «Долларов нет». При этом многие заведения подняли курс продажи, лишь немного приподняв покупку, т.е. растянули спред. Что ж, в создавшейся ситуации они увидели возможность заработать, абсолютно при этом не думая о клиентах.

Если в ближайшие дни ситуация на наличном валютном рынке столицы не нормализуется, 38,10 за доллар будет лишь первой ступенькой. Возврат к цифрам 40,00 за доллар в этом случае – вопрос некоторого времени.

Зачем они это делают? Скорее всего, надо выполнять Бюджет, а по курсу 37,00 его не наполнишь… Другого логического объяснения мы не видим.