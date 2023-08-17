Свавілля влади обвалило гривню

Рівно 10 днів тому на порталі «Курс України» вийшла стаття під назвою «Долар нікому не потрібен», у якій ми детально описали курсову стабільність на готівковому валютному ринку.

Минуло трохи більше тижня. За цей час долар подорожчав більш як на 1 гривню. У четвер 17 серпня у Полтаві та Львові за долар старого зразка (т.зв. «білий долар») просять 38,15 гривень, у Дніпрі – 38,20 гривень, а у Харкові – 38,30-38,35 гривень. Визначити, за скільки можна купити велику суму долара в столиці, на даний момент складно. Київський готівковий валютний ринок паралізовано. Великі та дрібні фінансові компанії закриваються одна за одною. Вчора закрив свої обмінки «Гарант». Сьогодні про припинення роботи оголосила компанія «Фінод» (як нам уточнили, не всіх обмінних пунктів, а вибірково).

Що ж відбувається?

Контролюючі органи, чи то з метою розчистити валютний ринок під «кишенькову» компанію, чи просто прибрати з готівкового ринку небанківські обмінні пункти, почали, як коментують цю ситуацію працівники обмінок, «суцільне свавілля». Заборона цифрових табло у 2022 році та посилення вимог до обладнання їм здалося явно мало. Вже в липні на портал «Курс України» почали надходити повідомлення, що в обмінні пункти різних фінансових компаній вриваються озброєні люди, конфіскують касу та документи і, по суті, паралізують їхню роботу. Із початком серпня ситуація погіршилася.

Тільки за вчорашній день по Києву нарахували близько 20 «обшуків» (по-іншому складно охарактеризувати те, що відбувається). «Повертаються лихі 90-ті», - прокоментували нам київські оператори валютного ринку. Вже в понеділок 14 серпня близько 70% точок, що працюють на ринку оптового валютообміну, були закриті «до кращих часів». Готівковий валютний ринок, що різко звузився, виявився не в змозі обслуговувати потік клієнтів, які активізували свої операції напередодні осені.

Те, що відбувається, збіглося за часом з активізацією попиту на валюту з боку аграріїв, які продають свою продукцію зернотрейдерам. Столиця, яка раніше закривала потреби великих міст у валюті, миттєво припинила роботу. І на ринок знову повернувся вже забутий «валютний голод».

Певна кількість працюючих обмінників Києва були змушені піднімати курс купівлі, щоб хоч якось наповнити касу.

Як сильно може подорожчати долар?

Чудово розуміючи, що те, що відбувається, є наслідком дій працівників Національної поліції, Бюро економічної безпеки та СБУ, які вирішили повоювати з валютообмінними пунктами, нам дуже складно спрогнозувати, чим це закінчиться.

Банки, що зіткнулися з різким зростанням попиту, відреагували традиційно: десь обмежили продаж, а десь – дістали з комор уже потьмянілу табличку «Доларів немає». При цьому багато закладів підняли курс продажу, лише трохи піднявши купівлю, тобто розтягнули спред. Що ж, у цій ситуації вони побачили можливість заробити, абсолютно при цьому не думаючи про клієнтів.

Якщо найближчими днями ситуація на готівковому валютному ринку столиці не нормалізується, 38,10 за долар буде лише першою сходинкою. Повернення до цифр 40,00 за долар у цьому випадку – питання певного часу.

Для чого вони це роблять? Швидше за все, треба виконувати Бюджет, а за курсом 37,00 його не наповниш... Іншого логічного пояснення ми не бачимо.