Доллар: опять 38. Что дальше

На прошлой неделе непродуманные действия контролирующих органов фактически парализовали оптовый валютообмен в столице. Портал «Курс Украины» сообщал об этом в публикации «Беспредел властей обвалил гривну»﻿. Следствием происходящего стал рост курса доллара, который уже в четверг 17 августа перевалил за отметку 38 гривен.

В понедельник 21 августа доллар в Киеве продают по 38,15 гривен. Во Львове крупные суммы наличного «американца» отдают из расчета 38,20 гривен за доллар, такая же цена в Полтаве. В Хмельницком и Днепре доллар стоит 38,25 гривен. Всего за неделю доллар прибавил в цене 60 копеек. Но что самое главное: уровень 38 гривен, ниже которого доллар торговался с апреля, вновь преодолен.

Некоторые аналитики поспешили обвинить в росте курса доллара срыв зерновой сделки. Якобы теперь в Украину поступает меньше валюты. Однако на межбанковском валютном рынке ситуация в последние недели не претерпела существенных изменений. Так, за период с 14 по 18 августа объем интервенций НБУ по продаже валюты составил 406,71 млн долларов, что даже на 63 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Тем не менее разрыв между официальным и рыночным курсом доллара, еще недавно составлявший около 0,5%, опять начал расти. Подогревают этот процесс и разговоры о том, что Национальный банк может опять поднять официальный курс доллара, чтобы поддержать экспортеров, оказавшихся в сложнейшей ситуации.

Что касается населения, основную массу сейчас волнуют совсем другие вопросы. Свою роль сыграл и запрет на показ курсов валютообмена на цифровых табло: теперь подавляющее большинство даже не догадывается, что доллар опять растет.

Начали поднимать курс на своих табло и коммерческие банки. Так, ПриватБанк, ровно месяц назад продававший доллар по 37,15, в понедельник 21 августа поднял продажу до 38,05 гривен. Приват последние несколько месяцев удерживал самый низкий курс продажи по банковской системе, и то, что и он поднял продажу выше психологического уровня 38 гривен, красноречиво подтверждает: весенне-летняя стабильность на наличном рынке подошла к концу.

Что дальше? Сколько будет стоить доллар?

Вопрос «Что дальше?» волнует украинцев, поскольку параллельный рост стоимости горюче-смазочных материалов и курса доллара может вызвать очередной виток роста цен на все товары. Аналитики портала «Курс Украины» полагают, что доллар уже не сможет вернуться ниже уровня 38 гривен в этом году. Близится осень – период «сезонного» ослабления гривны. Впрочем, в ближайшее время резких скачков курса ожидать тоже не стоит. До конца августа доллар будет торговаться в диапазоне 38,00-38,50 гривен, если не произойдут какие-то форс-мажорные события.

И только после того, как в Украине привыкнут к цифре 38, доллар плавно пойдет вверх.