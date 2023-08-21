Долар: знову 38. Що далі

Минулого тижня непродумані дії контролюючих органів фактично паралізували гуртовий валютообмін у столиці. Портал «Курс України» повідомляв про це в публікації «Свавілля влади обвалило гривню»﻿. Наслідком того, що відбувається, стало зростання курсу долара, яке вже у четвер 17 серпня перевалило за позначку 38 гривень.

У понеділок 21 серпня долар у Києві продають по 38,15 гривень. У Львові великі суми готівкового «американця» віддають із розрахунку 38,20 гривень за долар, така сама ціна у Полтаві. У Хмельницькому та Дніпрі долар коштує 38,25 гривень. Усього за тиждень долар додав у ціні 60 копійок. Але що найголовніше: рівень 38 гривень, нижче за який долар торгувався з квітня, знову подолано.

Деякі аналітики поспішили звинуватити у зростанні курсу долара зрив зернової угоди. Нібито тепер в Україну надходить менше валюти. Однак на міжбанківському валютному ринку ситуація в останні тижні не зазнала суттєвих змін. Так, за період з 14 по 18 серпня обсяг інтервенцій НБУ з продажу валюти склав 406,71 млн доларів, що навіть на 63 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Проте розрив між офіційним і ринковим курсом долара, який нещодавно становив близько 0,5%, знову почав зростати. Підігрівають цей процес та розмови про те, що Національний банк може знову підняти офіційний курс долара, щоб підтримати експортерів, які опинилися у складній ситуації.

Щодо населення, основну масу зараз хвилюють зовсім інші питання. Свою роль відіграла і заборона на показ курсів валютообміну на цифрових табло: тепер переважна більшість навіть не здогадується, що долар знову зростає.

Почали підіймати курс на своїх табло і комерційні банки. Так, ПриватБанк, який рівно місяць тому продавав долар по 37,15, у понеділок 21 серпня підняв продаж до 38,05 гривень. Приват останні кілька місяців утримував найнижчий курс продажу за банківською системою, і те, що і він підняв продаж вище за психологічний рівень 38 гривень, красномовно підтверджує: весняно-літня стабільність на готівковому ринку добігла кінця.

Що далі? Скільки коштуватиме долар?

Питання «Що далі?» хвилює українців, оскільки паралельне зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та курсу долара може спричинити черговий виток зростання цін на всі товари. Аналітики порталу «Курс України» вважають, що долар уже не зможе повернутися нижче за рівень 38 гривень цього року. Наближається осінь – період сезонного ослаблення гривні. Втім, найближчим часом на різкі стрибки курсу очікувати теж не варто. До кінця серпня долар торгуватиметься в діапазоні 38,00-38,50 гривень, якщо не відбудуться якісь форс-мажорні події.

І лише після того, як в Україні звикнуть до цифри 38, долар плавно піде догори.