ПВО ночью уничтожила 11 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 23 августа россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 11 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего оккупанты запустили 20 дронов. Пуски осуществлялись с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда в оккупированном Крыму.

Девять беспилотников сбили в Одесской области, еще два – в Запорожской области.

Напомним, в результате атаки "Шахедов" на Одесчину попадание﻿ в гражданскую инфраструктуру, в частности повреждены зернохранилища.