ППО вночі знищила 11 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 23 серпня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 11 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього окупанти запустили 20 дронів. Пуски здійснювалися з південно-східного напрямку –Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда в окупованому Криму.

Дев'ять безпілотників збили на Одещині, ще два – у Запорізькій області.

Нагадаємо, внаслідок атаки "Шахедів" на Одещину є влучання﻿ в цивільну інфраструктуру, зокрема пошкоджено зерносховища.