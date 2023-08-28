Доллар валится. Что случилось

Ровно неделю назад на портале «Курс Украины» была опубликована статья «Доллар: опять 38. Что дальше﻿», в котором было высказано предположение, что до конца августа курс доллара в Украине удержится в пределах 38,00-38,50 гривен. Что же произошло на самом деле?

На фоне ужесточения проверок со стороны контролирующих органов (среди проверяющих были замечены Национальная полиция, БЭБ и СБУ, а также выездные бригады Национального банка) в Киеве на прошлой неделе был полностью парализован процесс оптового валютообмена. Купить крупную сумму американской или европейской валюты можно было лишь у нескольких оптовиков, оставшихся торговать на свой страх и риск. Возник огромный перекос между спросом и предложением, что привело к росту курса доллара в столице до 38,60-38,65 гривен. Впрочем, такой курс продержался всего один день. Уже в пятницу 25 августа ценники на табло начали снижаться. В субботу 26 августа оптовые суммы наличного «американца» продавали по 38,45 гривен, а к обеду понедельника 28 августа, по информации от столичных операторов валютного рынка, появились предложения… по 38,10 гривен. Т.е. всего лишь за 3 дня доллар подешевел на 50-55 копеек. Диапазон, озвученный аналитиками неделю назад, оказался вполне жизнеспособным.

Почему же подешевел доллар и чего ждать дальше?

Дело в том, что наложились сразу несколько факторов, способствовавших нормализации ситуации на наличном валютном рынке.Во-первых, близость конца месяца и необходимость вносить платежи по банковским кредитам и кредитным картам привела к активизации продавцов валюты, для которых курс 38,40-38,50 гривен за доллар оказался неожиданным подарком. Многие поспешили воспользоваться «свалившейся на голову удачей», что привело к перекосу, но уже в сторону предложения валюты. А сузившийся валютный рынок сыграл злую шутку уже с продавцами: кто не успел найти покупателя, был вынужден снижать цену.

Во-вторых, неожиданный скачок курса возродил (как Феникса из пепла) интерес к т.н. «конвертационным депозитам» (т.е. внесению гривны в кассы банков с целью открытия депозита в валюте по курсу ниже рыночного). Спрос на эту услугу внезапно оказался столь велик, что банки начали повышать курс конвертации. В частности, Sense Bank на прошлой неделе поднял его сразу на 40 копеек, с 37,00 до 37,40 гривен. На 20 копеек – с 37,20 до тех же 37,40 гривен – подорожал «конвертационный доллар» и в Таскомбанке. Конвертационные депозиты резко оттянули часть гривны с наличного валютного рынка, сбив ажиотаж.

В-третьих, в Киеве после некоторой паузы начали открываться оптовые валютообменные пункты. И хоть с ситуацией даже 2-3-месячной давности нельзя и сравнивать, но постепенно работающих точек становится больше. «Люди устали бояться», прокомментировал представителю портала «Курс Украины» работник одного из оптовых обменных пунктов. И на правах анонимности сообщил, что проверки постепенно перемещаются из столицы в регионы, а значит, «в Киеве станет легче дышать». Увеличение числа работающих оптов также сыграло на укрепление гривны.

На межбанковском валютном рынке на уходящей неделе также был отмечен повышенный интерес к покупкам безналичного доллара. Национальный банк был вынужден нарастить объем валютных интервенций до 590,15 млн долларов. Впрочем, как сообщают аналитики зернового рынка, «корабли с зерном начали выходить из украинских портов, а значит, в ближайшее время предложение валюты от экспортеров на межбанке вырастет».

Что дальше? Сколько будет стоить доллар?

До конца лета осталось 3 дня. Несмотря на всю сложность ситуации, аналитики портала «Курс Украины» считают, что доллар на этой неделе удержится в пределах 38,00-38,50 гривен. Близость конца месяца поможет поддержать временную стабильность. Возможно, в столице на короткое время даже появится курс продажи 37,90-37,95, однако если это произойдет, спрос вновь подтолкнет котировки вверх.

Дальнейший рост доллара возможен уже в сентябре, в преддверии следующего заседания Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором ожидается очередное снижение учетной ставки. Именно от решений Национального банка и будет зависеть, насколько подорожает «американец».