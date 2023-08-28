Долар валиться. Що трапилося

Рівно тиждень тому на порталі «Курс України» було опубліковано статтю «Долар: знову 38. Що далі», в якій було висловлено припущення, що до кінця серпня курс долара в Україні утримається в межах 38,00-38,50 гривень. Що ж сталося насправді?

На тлі посилення перевірок з боку контролюючих органів (серед перевіряючих було помічено Національну поліцію, БЕБ та СБУ, а також виїзні бригади Національного банку) у Києві минулого тижня було повністю паралізовано процес оптового валютообміну. Купити велику суму американської чи європейської валюти можна було лише в кількох оптовиків, які залишилися торгувати на свій страх та ризик. Виник величезний перекіс між попитом та пропозицією, що призвело до зростання курсу долара у столиці до 38,60-38,65 гривень.

Втім, такий курс протримався лише один день. Вже у п'ятницю 25 серпня цінники на табло почали знижуватись. У суботу, 26 серпня, оптові суми готівкового «американця» продавали по 38,45 гривень, а до обіду понеділка 28 серпня, за інформацією від столичних операторів валютного ринку, з'явилися пропозиції... по 38,10 гривень. Тобто. лише за 3 дні долар подешевшав на 50-55 копійок. Діапазон, озвучений аналітиками тиждень тому, виявився цілком життєздатним.

Чому ж подешевшав долар і на що чекати далі?

Справа в тому, що наклалися відразу кілька факторів, які сприяли нормалізації ситуації на готівковому валютному ринку.

По-перше, близькість кінця місяця та необхідність вносити платежі за банківськими кредитами та кредитними картками призвела до активізації продавців валюти, для яких курс 38,40-38,50 гривень за долар виявився несподіваним подарунком. Багато хто поспішив скористатися «удачею, що впала на голову», що призвело до перекосу, але вже в бік пропозиції валюти. А валютний ринок, що звузився, зіграв злий жарт вже з продавцями: хто не встиг знайти покупця, був змушений знижувати ціну.

По-друге, несподіваний стрибок курсу відродив (як Фенікса з попелу) інтерес до т.зв. «конвертаційним депозитам» (тобто внесення гривні до кас банків з метою відкриття депозиту у валюті за курсом нижче ринкового). Попит на цю послугу раптово виявився настільки великим, що банки почали підвищувати курс конвертації. Зокрема, Sense Bank минулого тижня підняв його одразу на 40 копійок, з 37,00 до 37,40 гривень. На 20 копійок – з 37,20 до 37,40 гривень – подорожчав «конвертаційний долар» і в Таскомбанку. Конвертаційні депозити різко відтягли частину гривні з готівкового валютного ринку, збивши ажіотаж.

По-третє, у Києві після деякої паузи почали відкриватися оптові валютообмінні пункти. І хоч із ситуацією навіть 2-3-місячної давності не можна і порівнювати, але поступово діючих точок стає більше. "Люди втомилися боятися", прокоментував представнику порталу "Курс України" працівник одного з оптових обмінних пунктів. І на правах анонімності повідомив, що перевірки поступово переміщуються зі столиці до регіонів, а отже, «у Києві стане легше дихати». Збільшення числа працюючих оптів також зіграло на зміцнення гривні.

На міжбанківському валютному ринку на минулому тижні також було відзначено підвищений інтерес до купівлі безготівкового долара. Національний банк був змушений наростити обсяг валютних інтервенцій до 590,15 млн. доларів. Втім, як повідомляють аналітики зернового ринку, «кораблі із зерном почали виходити з українських портів, а отже, найближчим часом пропозиція валюти від експортерів на міжбанку зросте».

Що далі? Скільки коштуватиме долар?

До кінця літа залишилось 3 дні. Незважаючи на всю складність ситуації, аналітики порталу "Курс України" вважають, що долар цього тижня утримається в межах 38,00-38,50 гривень. Близькість кінця місяця допоможе підтримати тимчасову стабільність. Можливо, у столиці на короткий час навіть з'явиться курс продажу 37,90-37,95, проте, якщо це станеться, попит знову підштовхне котирування вгору.

Подальше зростання долара можливе вже у вересні, напередодні наступного засідання Правління НБУ з монетарної політики, на якому очікується чергове зниження облікової ставки. Саме від рішень Національного банку і залежатиме, наскільки подорожчає американець.