В Румынии ночью предупреждали жителей о возможном падении беспилотников

В Румынии жители сел района Тулча получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников по югу Украины, сообщает Европейская правда.

В сообщении жителей предупредили о возможном падении обломков беспилотников, призвали сохранять спокойствие и укрыться в укрытиях.

"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. В случае отсутствия укрытия оставайтесь в помещении, подальше от окон и внешних стен" , – говорится в сообщении.

Ориентировочная продолжительность чрезвычайной ситуации оценивалась в 90 минут.

Напомним, в ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили﻿ 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.