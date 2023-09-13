У Румунії вночі попереджали жителів про можливе падіння безпілотників

У Румунії жителів сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України, повідомляє Європейська правда.

У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін" , – йдеться у повідомленні.

Орієнтована тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили﻿ 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.