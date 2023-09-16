Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк снизил учетную ставку с 22 до 20% годовых

В четверг 14 сентября состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 22 до 20% годовых с 15 сентября 2023 года. Ставка 22% действовала с 28 июля 2023 года.

Более подробно – в нашей публикации﻿ «Нацбанк снова снизил учетную ставку».

2. Национальный банк продолжил смягчение валютных ограничений

С 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение имеет возможность продать на наличном рынке, учитываются остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений состоянием на 13 апреля 2022 года.

Кроме того, Национальный банк разрешил государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежит государству) переводить средства за рубеж с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по кредитам или займам, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, разрешено осуществлять другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств. Более детально – на сайте﻿ регулятора.

3. Банки продолжают снижение процентных ставок по депозитам

После повторного снижения Национальным банком учетной ставки сразу 7 банков на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Идея Банк снизил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 13,25 до 13% годовых.

Банк Львов снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев:

на 9 месяцев – с 17 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 18 до 16% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев: на 6 месяцев – с 17 до 16,30% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15,50 до 15,25% годовых.

Также Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 1,60 до 1,45% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 1,85 до 1,75% годовых.

ПУМБ снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6,9 и 12 месяцев на 1% - с 16 до 15% годовых.

Правекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1%: на 3 месяца – с 16 до 15% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 14 до 13% годовых;

на 12 месяцев – с 13 до 12% годовых.

Банк Пивденный снизил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 17 до 16,50% годовых.

Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2,50 до 1% годовых;

на 6 месяцев – с 3 до 1,25% годовых;

на 12 месяцев – с 3 до 1,50% годовых.

Также Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,50 до 0,10% годовых;

на 6 месяцев – с 1,75 до 0,10% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 0,10% годовых.

4. Банки активно меняют тарифы по картам

С 9 октября 2023 года меняются тарифы по картам Globus Plus и Globus Plus Light, которые выпускает Банк Глобус: первый перевыпуск виртуальной карты на пластиковую будет бесплатным. Все последующие перевыпуски будут стоить 100 грн. Стоимость услуг «Новой Почты» включена в стоимость перевыпуска.

С 1 октября 2023 года меняются тарифы по картам Izibank: переводы с карт Izibank на карты Таскомбанка и Sportbank будут считаться переводами на карты других банков. Клиенты Izibank смогут переводить на карты других банков, включая Sportbank и Таскомбанк, без комиссии всего лишь 20 раз в месяц. При этом общая сумма переводов не должна превышать 150 000 грн. Если это будет 21-й перевод, то придется заплатить комиссию в размере 2% + 5 грн. Если сумма превысит 150 000 гривен, комиссия составит 1%+5 грн.

С 30 сентября 2023 года Укрсиббанк отменяет плату за обслуживание счетов в долларах США, но комиссия для счетов в евро остается.

5. Банк Глобус запустил реферальную программу

Начиная с 15 сентября, каждый, кто скачает по ссылке﻿ и установит банковское мобильное приложение, а затем откроет и активирует кредитную карту Globus Plus или дебетовую карту Globus Plus Light, получит 50 грн на счет кешбэка.

Банк Глобус с мая 2023 года начал активное продвижение своих карт, предлагая одни из самых высоких процентов кешбэка при оплате картами Globus Plus и Globus Plus Light на украинском банковском рынке.