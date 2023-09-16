Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знизив облікову ставку з 22 до 20% річних

У четвер, 14 вересня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 22 до 20% річних з 15 вересня 2023 року. Ставка 22% діяла з 28 липня 2023 року.

Докладніше – у нашій публікації «Нацбанк знову знизив облікову ставку».

2. Національний банк продовжив пом'якшення валютних обмежень

З 16 вересня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має можливість продати на готівковому ринку, враховуються залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка враховувалася у касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

Крім того, Національний банк дозволив державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належить державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами за кредитами чи позиками, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України. Крім того, можна здійснювати інші платежі, пов'язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань. Більш детально – на сайті регулятора.

3. Банки продовжують зниження процентних ставок за депозитами

Після повторного зниження Національним банком облікової ставки відразу 7 банків минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Ідея Банк знизив ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 13,25 до 13% річних.

Банк Львів знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців:

на 9 місяців – із 17 до 16% річних;

на 12 місяців – із 18 до 16% річних.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців: на 6 місяців – з 17 до 16,30% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15,50 до 15,25% річних.

Також Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 1,60 до 1,45% річних;

на 9 та 12 місяців – з 1,85 до 1,75% річних.

ПУМБ знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3, 6,9 та 12 місяців на 1% - з 16 до 15% річних.

Правекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1%: на 3 місяці – з 16 до 15% річних;

на 6 та 9 місяців – з 14 до 13% річних;

на 12 місяців - з 13 до 12% річних.

Банк Південний знизив ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 17 до 16,50% річних.

Аккордбанк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 2,50 до 1% річних;

на 6 місяців – із 3 до 1,25% річних;

на 12 місяців – із 3 до 1,50% річних.

Також Аккордбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в євро на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,5 до 0,10% річних;

на 6 місяців – з 1,75% до 0,10% річних;

на 12 місяців - з 2 до 0,10% річних.

4. Банки активно змінюють тарифи за картками

З 9 жовтня 2023 року змінюються тарифи за картами Globus Plus та Globus Plus Light, які випускає Банк Глобус : перший перевипуск віртуальної картки на пластикову буде безкоштовним. Усі наступні перевипуски коштуватимуть 100 грн. Вартість послуг "Нової Пошти" включена у вартість перевипуску.

З 1 жовтня 2023 року змінюються тарифи за картками Izibank : перекази з карток Izibank на картки Таскомбанку та Sportbank будуть вважатися переказами на картки інших банків. Клієнти Izibank зможуть переказувати на карти інших банків, включаючи Sportbank і Таскомбанк, без комісії лише 20 разів на місяць. При цьому загальна сума переказів не повинна перевищувати 150 000 грн. Якщо це буде 21-й переказ, то доведеться сплатити комісію у розмірі 2% + 5 грн. Якщо сума перевищить 150 000 гривень, комісія становитиме 1%+5 грн.

З 30 вересня 2023 року Укрсиббанк скасовує плату за обслуговування рахунків у доларах США, але комісія для рахунків у євро залишається.

5. Банк Глобус запустив реферальну програму

Починаючи з 15 вересня, кожен, хто скачає за посиланням і встановить банківську мобільну програму, а потім відкриє та активує кредитну картку Globus Plus або дебетову картку Globus Plus Light, отримає 50 грн на рахунок кешбеку.

Банк Глобус з травня 2023 року розпочав активне просування своїх карток, пропонуючи одні з найвищих відсотків кешбеку при оплаті картками Globus Plus та Globus Plus Light на українському банківському ринку.