Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк опять снизил учетную ставку

В четверг 26 октября состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 20 сразу до 16% годовых с 27 октября 2023 года. Ставка 20% действовала с 15 сентября 2023 года.

В то же время ставка доходности по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ, а также ставка рефинансирования остались на прежнем уровне.

Анализ действий Нацбанка – в нашей публикации﻿ «Нацбанк снизил учетную ставку: что это означает».

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу 7 банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

В отличие от предыдущих недель, на этот раз единой тенденции не было: если пять банков продолжили политику снижения процентных ставок, то два, наоборот, повысили их.

Идея Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 17,33 до 16,75% годовых.

Прокредитбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 17 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

МТБ Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,30 до 16,30% годовых; на 6 месяцев – с 15,30 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 15,20% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 15% годовых.

Ощадбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 14% годовых.

Креди Агриколь Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 10 до 10,50% годовых.

Правекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 14 до 13% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 12 до 11% годовых; на 12 месяцев – с 11 до 10% годовых.

3. Банки продолжают менять тарифы по картам

С 1 ноября 2023 года Izibank вводит комиссию за операции, относящиеся к категории quasi cash в сумме до 200 гривен в размере 0,1%+2 гривны.

С 24 октября 2023 года Укрэксимбанк ввел комиссию за пополнение мобильного телефона в размере 5 гривен. Кроме того, Укрэксимбанк будет брать комиссию 0,5% за зачисление валюты, купленной в приложении с помощью онлайн-обмена.

4. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

Так, с 25 октября 2023 года по 24 января 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная», «Универсальная Голд», «Карта для выплат» или премиальными картами любой международной платежной системы в зоомагазинах.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц (или 1500 гривен за весь период действия акции) с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.

Чтобы принять участие в этой акции, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.