Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знову знизив облікову ставку

У четвер 26 жовтня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 20 одразу до 16% річних з 27 жовтня 2023 року. Ставка 20% діяла з 15 вересня 2023 року.

Водночас, ставка прибутковості за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ, а також ставка рефінансування залишилися на колишньому рівні.

Аналіз дій Нацбанку – у нашій публікації «Нацбанк знизив облікову ставку: що це означає».

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу 7 банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

На відміну від попередніх тижнів цього разу єдиної тенденції не було: якщо п'ять банків продовжили політику зниження відсоткових ставок, то два, навпаки, підвищили їх.

Ідея Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 17,33 до 16,75% річних.

Прокредитбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 та 6 місяців – з 17 до 16% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15% річних.

МТБ Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15,30% до 16,30% річних; на 6 місяців – із 15,30 до 15,50% річних;

на 9 місяців – із 15 до 15,20% річних;

на 12 місяців – з 14,50 до 15% річних.

Ощадбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 14% річних.

Креді Агріколь Банк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 10 до 10,50% річних.

Правекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 14 до 13% річних;

на 6 та 9 місяців – з 12 до 11% річних; на 12 місяців - з 11 до 10% річних.

3. Банки продовжують змінювати тарифи за картками

З 1 листопада 2023 року Izibank запроваджує комісію за операції, що належать до категорії quasi cash у сумі до 200 гривень у розмірі 0,1%+2 гривні.

З 24 жовтня 2023 року Укрексімбанк запровадив комісію за поповнення мобільного телефону у розмірі 5 гривень. Крім того, Укрексімбанк братиме комісію 0,5% за зарахування валюти, купленої у додатку за допомогою онлайн-обміну.

4. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

Так, з 25 жовтня 2023 року по 24 січня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна», «Універсальна Голд», «Карта для виплат» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи у зоомагазинах.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць (або 1500 грн. за весь період дії акції) з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.

Щоб взяти участь у цій акції, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.