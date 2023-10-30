В ВСУ подтвердили поражение базы ПВО в Крыму

Вооруженные силы Украины подтвердили поражение базы противовоздушной обороны оккупантов в Крыму. В то же время другие детали не сообщают.

Об этом говорится в сообщении Страткома ВСУ.

"В ночь на 30 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма" , – говорится в сообщении.

Также в Страткоме сообщили о поражении 25 октября системы ПВО С-400 вблизи Луганска.

Напомним, российский Telegram-канал Astra сообщал, что во временно оккупированном Крыму атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова. По данным канала, в результате атаки пострадали 17 российских военных.