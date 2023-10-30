У ЗСУ підтвердили ураження бази ППО в Криму

Збройні сили України підтвердили ураження бази протиповітряної оборони окупантів у Криму. Водночас інших деталей не повідомляють.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Страткому ЗСУ.

"У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України успішно уразили стратегічний обʼєкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму" , – йдеться в повідомленні.

Також в Страткомі повідомили про ураження 25 жовтня системи ППО С-400 поблизу Луганська.

Нагадаємо, російський Telegram-канал Astra повідомляв﻿, що у тимчасово окупованому Криму атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поруч із н.п. Оленівка на заході півострова. За даними каналу, внаслідок атаки постраждали 17 російських військових.