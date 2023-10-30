Нацбанк давит курс доллара вниз

На прошлой неделе произошло неожиданное событие: правление Национального банка снизило учетную ставку﻿ сразу на 4% - с 20 до 16% годовых. Подобные действия центрального банка страны обычно приводят к ослаблению национальной валюты. Однако в данном случае этого не произошло.

Мало того: доллар США продолжил терять позиции по отношению к гривне. К обеду понедельника 30 октября стоимость безналичного доллара на межбанковском валютном рынке опустилась до отметки 36,34 гривен.

Не отстает от безналичного и наличный доллар. На прошлой неделе его стоимость в оптовых обменных пунктах столицы ушла ниже психологического уровня 38 гривен, а к обеду понедельника киевские оптовики были готовы отдавать доллар старого образца (т.н. «белый» доллар) по цене 37,82-37,83 гривен, а доллар нового образца (т.е. «синий» доллар) – по 37,88-37,89 гривен.

Что же происходит, и почему доллар падает? Аналитики портала «Курс Украины» прямо заявляют: Национальный банк играет на понижение курса доллара и давит его вниз, проводя постоянные интервенции и подыгрывая импортерам. Только за период с 23 по 27 октября НБУ продал на межбанке 676,7 млн долларов, а всего за 4 недели октября – более 3,1 млрд долларов.

Зачем он это делает? Почему не накапливает золотовалютные резервы, а так бездумно их расходует?

Причина №1, объективная. Валюты на рынке действительно не хватает

По имеющейся у портала «Курс Украины» информации, растет объем невозврата валютной выручки в страну. Только по зернотрейдерам эта цифра составляет около 7 млрд долларов. С одной стороны, государство пытается как-то с этим бороться.

С другой, импортерам нужна валюта. И то, что не продают экспортеры (а предложение от них уже довольно долгое время не может превысить 300 млн долларов в неделю), приходится продавать Национальному банку. Если хоть один из дней Нацбанк не выйдет с интервенцией и оставит покупателей валюты без достаточного предложения, курс неминуемо улетит в небеса, и вся «управляемая гибкость», постоянно декларируемая Нацбанком мгновенно закончится. Придется опять «цементировать» официальный курс на каком-то новом уровне.

Причина №2, политическая. Нацбанк продолжает показывать, кто на рынке хозяин.

Конечно, «рынком» назвать то, что мы сейчас имеем, можно лишь с огромной натяжкой. Национальный банк всецело управляет курсовой политикой, отлично понимая, что будет, если отпустить гайки. Поэтому рыночного курсообразования сейчас нет.

По этой же причине, несмотря на снижение учетной ставки, регулятор не решился удешевить для банков свои трехмесячные депозитные сертификаты. Ставка по ним так и осталась на уровне 20%. Не подешевели (и это самое прискорбное) и кредиты рефинансирования для банков: ставка по ним тоже сохранилась на уровне 22%. Это значит, что и банки не будут снижать ставки по своим кредитам.

Почему данные ставки не были снижены? Ответ прост и очевиден: Национальный банк справедливо опасается, что дешевая гривна хлынет на валютный рынок, сведя на нет все его потуги. Ведь пока мы наблюдаем, что доллар дешевеет (несмотря на предсказания многих аналитиков) и уже опустился ниже отметки 38,00 (речь о наличном долларе), спрос на него падает с каждым днем. Но как только доллар прекратит снижение и опять пойдет вверх, на рынок вернется ажиотажный спрос. Этого Нацбанк всеми силами стремится или не допустить, или хотя бы максимально отсрочить по времени.

Причина №3, конспирологическая. Нацбанк опускает доллар, чтобы его дешевле купили «свои»

На 1 ноября намечено крупнейшее в этом году погашение ОВГЗ Министерства финансов. Всего держателям ценных бумаг придется выплатить почти 22 млрд гривен, включая проценты. Таких крупных погашений до конца года больше не будет. Если допустить, что эти ОВГЗ купили приближенные к НБУ люди (или банки, которых «очень попросили» купить в свое время), то Нацбанк постарается к моменту погашения изобразить максимальную «твердость и нерушимость» национальной валюты, чтобы полученную гривну или конвертировали в валюту по максимально выгодному курсу, или (если получится уговорить) опять купили ОВГЗ на предстоящем во вторник 31 октября аукционе.

Так или иначе, но мы наблюдаем два параллельных процесса: уменьшение объемов золотовалютных резервов НБУ и укрепление гривны к иностранным валютам. К сожалению, цены на импорт не снижаются параллельно с курсом доллара. Что же касается перспектив на эту неделю, доллар будет торговать в относительно широком диапазоне 37,70-38,30 гривен. Уже в среду начнется новый месяц, а следовательно, к пятнице можно ожидать некоторого возобновления интереса к покупкам валюты и остановки падения курса доллара.