Нацбанк тисне курс долара вниз

Минулого тижня сталася несподівана подія: правління Національного банку знизило облікову ставку відразу на 4% - з 20 до 16% річних. Подібні дії центрального банку країни зазвичай призводять до послаблення національної валюти. Однак у цьому випадку цього не сталося.

Мало того: долар США продовжував втрачати позиції щодо гривні. На обід понеділка 30 жовтня вартість безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку опустилася до позначки 36,34 гривень.

Не відстає від безготівкового й готівковий долар. Минулого тижня його вартість в гуртових обмінних пунктах столиці пішла нижче за психологічний рівень 38 гривень, а до обіду понеділка київські гуртовики були готові віддавати долар старого зразка (т.зв. «білий» долар) за ціною 37,82-37,83 гривень, а долар нового зразка (тобто синій долар) – по 37,88-37,89 гривень.

Що ж відбувається і чому долар падає? Аналітики порталу «Курс України» прямо заявляють: Національний банк грає на зниження курсу долара і тисне його вниз, проводячи постійні інтервенції та підігруючи імпортерам. Тільки за період з 23 по 27 жовтня НБУ продав на міжбанку 676,7 млн. доларів, а всього за 4 тижні жовтня – понад 3,1 млрд доларів.

Для чого він це робить? Чому не накопичує золотовалютні резерви, а так бездумно їх витрачає?

Причина №1 об'єктивна. Валюти на ринку справді не вистачає

За інформацією, що є у порталу «Курс України», зростає обсяг неповернення валютної виручки в країну. Тільки щодо зернотрейдерів ця цифра становить близько 7 млрд доларів. З одного боку, держава намагається якось із цим боротися.

З іншого боку, імпортерам потрібна валюта. І те, що не продають експортери (а пропозиція від них вже досить довгий час не може перевищити 300 млн доларів на тиждень), доводиться продавати Національному банку. Якщо хоч один із днів Нацбанк не вийде з інтервенцією і залишить покупців валюти без достатньої пропозиції, курс неминуче відлетить у небеса, і вся «керована гнучкість», яка постійно декларується Нацбанком, миттєво закінчиться. Прийде знову «цементувати» офіційний курс на якомусь новому рівні.

Причина №2 політична. Нацбанк продовжує показувати, хто на ринку є господарем.

Звичайно, "ринком" назвати те, що ми зараз маємо, можна лише з величезною натяжкою. Національний банк повністю управляє курсовою політикою, добре розуміючи, що буде, якщо відпустити гайки. Тому ринкового курсоутворення наразі немає.

З цієї ж причини, попри зниження облікової ставки, регулятор не наважився здешевити для банків тримісячні депозитні сертифікати. Ставка щодо них так і залишилася на рівні 20%. Не подешевшали (і це найсумніше) і кредити рефінансування для банків: ставка за ними теж збереглася на рівні 22%. Це означає, що й банки не знижуватимуть ставки за своїми кредитами.

Чому ці ставки не були знижені? Відповідь проста і очевидна: Національний банк справедливо побоюється, що дешева гривня рине на валютний ринок, звівши нанівець усі його потуги. Адже поки ми спостерігаємо, що долар дешевшає (попри прогнози багатьох аналітиків) і вже опустився нижче за позначку 38,00 (мова про готівковий долар), попит на нього падає з кожним днем. Але як тільки долар припинить зниження і знову піде нагору, на ринок повернеться ажіотажний попит. Цього Нацбанк усіма силами прагне або не допустити, або хоча б максимально відстрочити за часом.

Причина №3 конспірологічна. Нацбанк опускає долар, щоб його дешевше купили «свої»

Станом на 1 листопада намічено найбільше цього року погашення ОВДП Міністерства фінансів. Усього власникам цінних паперів доведеться виплатити майже 22 млрд гривень, включаючи відсотки. Таких великих погашень до кінця року більше не буде. Якщо припустити, що ці ОВДП купили наближені до НБУ люди (або банки, яких «дуже попросили» купити свого часу), то Нацбанк намагатиметься до моменту погашення зобразити максимальну «твердість і непорушність» національної валюти, щоби отриману гривню або конвертували у валюту по максимально вигідному курсу, або (якщо вдасться умовити) знову купили ОВДП на майбутньому у вівторок 31 жовтня аукціоні.

Так чи інакше, але ми спостерігаємо два паралельні процеси: зменшення обсягів золотовалютних резервів НБУ та зміцнення гривні до іноземних валют. На жаль, ціни на імпорт не знижуються паралельно із курсом долара. Щодо перспектив на цей тиждень, долар торгуватиме в відносно широкому діапазоні 37,70-38,30 гривень. Вже в середу розпочнеться новий місяць, а отже, до п'ятниці очікується деяке поновлення інтересу до покупок валюти та зупинки падіння курсу долара.