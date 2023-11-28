Противовоздушная оборона сбила два беспилотника – Воздушные силы
В ночь на 28 ноября ПВО сбила два беспилотника – ударный Shahed и разведывательный "Орлан-10".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Противовоздушной обороной уничтожен ударный БпЛА типа Shahed, а под утро, на юге - разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Также в Воздушных силах сообщили об ударе по Запорожью, вероятно, баллистической ракете "Искандер-М". Ранее в Запорожской ОВА сообщалось, что РФ утром вторника ударила по предприятию.