Протиповітряна оборона збила два безпілотники – Повітряні сили

У ніч на 28 листопада ППО збила два безпілотники – ударний Shahed та розвідувальний "Орлан-10".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу «Shahed», а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" , – йдеться в повідомленні.

Також у Повітряних силах повідомили про удар по Запоріжжю, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли﻿, що РФ уранці вівторка вдарила по підприємству.