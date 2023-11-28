Протиповітряна оборона збила два безпілотники – Повітряні сили
У ніч на 28 листопада ППО збила два безпілотники – ударний Shahed та розвідувальний "Орлан-10".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу «Shahed», а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", – йдеться в повідомленні.
Також у Повітряних силах повідомили про удар по Запоріжжю, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли, що РФ уранці вівторка вдарила по підприємству.