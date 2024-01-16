Залужный провел переговоры с главой Военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сегодня, 16 января, провел телефонную беседу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Разговор состоялся накануне заседания Совета Украина-НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главкома ЗСУ.

Украинский полководец проинформировал представителя Североатлантического альянса о ситуации на фронте.

"В этом контексте обменялись мнениями по тактике и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения" , - рассказал Залужный.

Также главком ВСУ подчеркнул, что в войне "такой интенсивности и масштаба" важную роль играют именно технологии.

"Обсудили перспективу и возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы" , - говорится в сообщении.

Собеседники договорились "подробно обратить внимание на ряд важных вопросов завтра на заседании" Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих и начальников генеральных штабов, к которому Залужный планирует присоединиться в формате видеоконференции.

Особенность будущего заседания Совета Украина-НАТО

Формат Совета Украина-НАТО был создан по итогам саммита в Вильнюсе летом 2023 как один из шагов на пути к вступлению нашей страны в Североатлантический альянс.

В ходе заседаний Совета проходят взаимные консультации, принятие решений, а также этот формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО.

Будущий Совет Украина-НАТО впервые с его основания будет проведен на уровне начальников вооруженных сил. Заседание военного комитета - высшего военного органа НАТО - запланировали на 17-18 января. Оно состоится в рамках встречи военного комитета Альянса. Союзники обсудят агрессивную войну РФ против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО.