Украинские беспилотники атаковали завод и нефтебазу в РФ – источник
В ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников. Об этом рассказал собеседник в спецслужбах, сообщает Украинская правда.
Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.
По словам источника, последствия атаки по пороховому заводу уточняются, а вот в Клинцах есть "значительные повреждения военного объекта".
"Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться", – рассказал собеседник.
Ранее российские Telegram-каналы заявили о неудачной атаке украинских дронов на пороховой завод под Тамбовом.