Украинские беспилотники атаковали завод и нефтебазу в РФ – источник

В ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников. Об этом рассказал собеседник в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.

По словам источника, последствия атаки по пороховому заводу уточняются, а вот в Клинцах есть "значительные повреждения военного объекта".

"Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться" , – рассказал собеседник.

Ранее российские Telegram-каналы заявили﻿ о неудачной атаке украинских дронов на пороховой завод под Тамбовом.