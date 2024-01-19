Українські безпілотники атакували завод і нафтобазу в РФ – джерело
В ніч на 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників. Про це розповів співрозмовник в спецслужбах, повідомляє Українська правда.
Дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.
За словами джерела, у наслідки атаки по пороховому заводу уточнюються, а от у Клинцях є "значні пошкодження військового об'єкту".
"Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись", – розповів співрозмовник.
Раніше російські Telegram-канали заявили про невдалу атаку українських дронів на пороховий завод під Тамбовом.