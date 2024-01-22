Польша присоединилась к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины – Туск

Польша присоединилась к декларации стран Группы семи о "гарантиях безопасности" для Украины. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время визита в Киев, сообщает Европейская правда.

"Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины" , – приводят слова премьера в Twitter его канцелярии.

"Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Благодарен за вашу готовность начать работу над соглашением безопасности между нашими странами" , - приводит Polsat слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи.

Он назвал переговоры с Туском "очень эффективными". По его словам, речь шла также о финансовой поддержке Польши для закупки оружия для Украины и совместном производстве оружия.

"Во времена, когда мы защищаем не только нашу независимость, но и свободу других наций, солидарность с Украиной не могут разрушить какие-либо обстоятельства" , – сказал президент Украины, добавив, что все противоречия между Киевом и Варшавой можно будет разрешить путем межправительственных переговоров.

Напомним, Туск прибыл в Киев утром 22 января, это его первая поездка в Украину по возвращении на должность премьера Польши.