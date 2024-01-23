В Венгрии заявили об угрозах Сийярто из-за визита в Украину

В посольство Венгрии в Украине якобы направили угрозы смертью в адрес главы МИД страны Петера Сийярто в связи с его предстоящим визитом в Ужгород, сообщает Европейская правда.

Издание Index со ссылкой на свои данные пишет, что письмо поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине и написано на украинском языке.

В тексте записки, согласно преданию, автор пишет, что украинцы ненавидят венгерские власти за то, что Венгрия "делает все, чтобы Украина проиграла в войне" и говорит, что Сийярто 29 января ждет "взрывной прием" и рекомендует начинать приготовление к похоронам. Записка завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер в своем Facebook заявил, что угроза "не удержит Петера Сийярто от представительства интересов Венгрии".

"Польский премьер атакует позицию Венгрии, которая выступает за мир, с неприемлемыми заявлениями, а глава МИД Петер Сийярто получает угрозы смертью. Кто считает, что министр иностранных дел Венгрии испугается – не знает Петера Сийярто" , – написал Менцер.

Как известно, встреча глав МИД Украины и Венгрии запланирована на 29 января в Ужгороде и призвана подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.