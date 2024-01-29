Валютный рынок лихорадит

На валютном рынке – опять разворот тренда, на этот раз вверх. «Северный ветер» подул на межбанковском валютном рынке после того, как правление НБУ на первом в этом году заседании приняло решение оставить ставку неизменной﻿ на уровне 15% годовых.

Несмотря на декларацию намерений продолжить снижение учетной ставки во второй половине 2024 года, между строк выступления главы НБУ Андрея Пышного читалась обеспокоенность сложившейся ситуацией. Первый месяц 2024 года подходит к концу, а ни США, ни Евросоюз до сих пор не решили вопрос с выделением обещанной помощи Украине. Если деньги не поступят еще 2-3 месяца, может встать вопрос о возобновлении «печатания гривны».

Напомним: весь 2023 год, выражаясь фигурально, «станок был выключен», НБУ не проводил необеспеченную эмиссию денег и не покупал ценные бумаги Министерства финансов. Благодаря этому удалось не только сохранить стабильность национальной валюты, но даже частично укрепить ее.

Но в 2024 году, похоже, так просто «пропетлять» уже не выйдет. Об этом говорят даже цифры ожидаемой помощи Украине, которые озвучил Андрей Пышный: так, если в 2023 году Украина получила 69,7 млрд евро на разные социальные нужды (военная помощь в эту цифру не входит), то в 2024 году по оптимистичному сценарию помощь составит порядка 37 млрд долларов США. Т.е. минимум в 2 раза меньше.

Котировки межбанковского валютного рынка, которые в прошлый понедельник 22 января опускались до 37,40 гривен на позиции «бид» и 37,445 гривен на позиции «оффер», к обеду понедельника 29 января (т.е. ровно неделю спустя) выросли до 37,91/ 37,94 гривен (бид/оффер), т.е. на 50 копеек. Национальный банк ежедневно выходил на торги с интервенциями в поддержку гривны, но уже начал понемногу экономить: за 22-26 января регулятор продал 421,3 млн долларов США, что на 110 млн меньше, чем неделей ранее.

Что касается наличного валютного рынка, здесь изменения хоть и происходят, но гораздо скромнее. На прошлой неделе, когда котировки межбанка достигли минимума, в столице можно было купить оптовую партию американского доллара по цене 38,08-38,10 гривен. Затем ценники поползли вверх, но выросли не столь значительно: сегодня киевские оптовые обменные пункты продают «американца» по 38,30-38,35 гривен. Рост курса наличного доллара тормозится отсутствием спроса со стороны населения, доходы которого существенно сократились. В результате разница между безналичным и наличным курсом доллара начала сокращаться и к настоящему моменте уменьшилась до 40 копеек.

Сколько будет стоить доллар

До конца января ожидать сильного роста доллара не стоит: фактор конца месяца будет работать в пользу стабильности гривны. Можно предположить, что стоимость наличного доллара в столице в ближайшие дни не превысит 38,50-38,60 гривен. Однако с началом нового месяца спрос на валюту может возобновиться. И уже в феврале нельзя исключить рост цены наличного «американца» до 38,80-39,00 гривен.