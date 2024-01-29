Валютний ринок лихоманить

На валютному ринку – знову розворот тренду, цього разу нагору. «Північний вітер» повіяв на міжбанківському валютному ринку після того, як правління НБУ на першому цьогорічному засіданні прийняло рішення залишити ставку незмінною на рівні 15% річних.

Незважаючи на декларацію намірів продовжити зниження облікової ставки у другій половині 2024 року, між рядками виступу голови НБУ Андрія Пишного читалося занепокоєння ситуацією, що склалася. Перший місяць 2024 року добігає кінця, а ні США, ні Євросоюз досі не вирішили питання з наданням обіцяної допомоги Україні. Якщо гроші не надійдуть ще 2-3 місяці, може постати питання відновлення «друкування гривні».

Нагадаємо: весь 2023 рік, висловлюючись фігурально, «верстат було вимкнено», НБУ не проводив незабезпечену емісію грошей і не купував цінних паперів Міністерства фінансів. Завдяки цьому вдалося не лише зберегти стабільність національної валюти, а й навіть частково зміцнити її.

Але 2024 року, схоже, так просто «пропетляти» вже не вийде. Про це говорять навіть цифри очікуваної допомоги Україні, які озвучив Андрій Пишний: так, якщо у 2023 році Україна отримала 69,7 млрд євро на різні соціальні потреби (військова допомога до цієї цифри не входить), то у 2024 році за оптимістичним сценарієм допомога становитиме близько 37 млрд. доларів США. Тобто. мінімум у 2 рази менше.

Котирування міжбанківського валютного ринку, які минулого понеділка 22 січня опускалися до 37,40 гривень на позиції «бід» і 37,445 гривень на позиції «оффер», до обіду понеділка 29 січня (тобто рівно через тиждень) зросли до 37,91 / 37,94 гривень (бід/оффер), тобто. на 50 копійок. Національний банк щодня виходив на торги з інтервенціями на підтримку гривні, але вже почав потроху заощаджувати: за 22-26 січня регулятор продав 421,3 млн доларів США, що на 110 млн менше, ніж тижнем раніше.

Що стосується готівкового валютного ринку, тут зміни хоч і відбуваються, але набагато скромніші. Минулого тижня, коли котирування міжбанку досягли мінімуму, у столиці можна було купити гуртову партію американського долара за ціною 38,08-38,10 гривень. Потім цінники поповзли нагору, але виросли не так значно: сьогодні київські гуртові обмінні пункти продають «американця» по 38,30-38,35 гривень. Зростання курсу готівкового долара гальмується відсутністю попиту з боку населення, доходи якого суттєво скоротилися. В результаті різниця між безготівковим та готівковим курсом долара почала скорочуватися і на даний момент зменшилася до 40 копійок.

Скільки буде коштувати долар

До кінця січня очікувати сильного зростання долара не варто: фактор кінця місяця працюватиме на користь стабільності гривні. Можна припустити, що вартість готівкового долара у столиці найближчими днями не перевищить 38,50-38,60 гривень. Однак із початком нового місяця попит на валюту може поновитися. І вже у лютому не можна виключити зростання ціни готівкового «американця» до 38,80-39,00 гривень.