Основные тенденции в сфере разработки мобильных приложений, которые будут доминировать в 2024 году

Разработку мобильных приложений постоянно сопровождают новые тенденции и технологические инновации. За последние 10 лет популярность мобильных приложений существенно возросла. Отрасль разработки программ для мобильных устройств постоянно развивается благодаря новым платформам, инструментам и методам. Приложения уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и трансформировали то, как мы организовываем свой день, развлекаемся, зарабатываем и взаимодействуем с миром.

Мобильные разработки подстраиваются под развитие технологий и порождают интересные тенденции, которые будут формировать рынок в ближайшие годы. Рассмотрим те из них, которые должны доминировать в этом году.

1. Дополненная реальность

Разработчики мобильных приложений легко интегрировали дополненную реальность (на английском «Augmented Reality», сокращенно «AR») в свои программы, и в ближайшие годы ее популярность будет только расти. В 2024 году технология дополненной реальности должна расширить возможности мобильных приложений за счет более глубокого погружения пользователя в цифровой контент. Такая трансформация будет наблюдаться в самых разнообразных приложениях — от игр и онлайн-казино до образовательных программ.

Понять практическую пользу дополненной реальности можно только увидев ее в действии. В сфере индустрии красоты выделяется программа дополненной реальности YouCam Makeup, позволяющая пользователям примерить макияж, цвет волос и т.п. Другим прекрасным примером являются игры, вроде Pokémon GO.

2. Интеграция блокчейн

Интеграция блокчейна в процесс разработки мобильных приложений существенно меняет сам процесс. Одним из самых заметных последствий такого решения является повышение уровня безопасности и конфиденциальности в программах для мобильных устройств, ведь устойчивая к несанкционированному вмешательству децентрализованная технология блокчейн создает более безопасную среду. Технологию блокчейн можно использовать не только в криптовалютах, а, например, и в приложениях в сфере здравоохранения для защиты историй болезни, то есть для обеспечения целостности данных и защиты конфиденциальной информации медицинского характера.

Кроме того, блокчейн обеспечивает прозрачность транзакций и внедрение смартконтрактов, чем еще больше упрощает процессы в мобильных приложениях и способствует повышению эффективности и надежности операций. Например, мобильные платежные приложения могут использовать блокчейн для безопасных и прозрачных транзакций с целью снижения возможностей для мошенничества и повышения надежности процесса денежных переводов.

Более того, интеграция блокчейна позволяет лучше отслеживать цепочки поставок в мобильных приложениях, ведь пользователь может увидеть происхождение и весь путь товара, что повышает прозрачность цепи поставок. Это особенно важно в таких сферах, как доставка еды, где блокчейн позволяет видеть происхождение и весь процесс работы с ингредиентами. Столь тщательный контроль является залогом качества и безопасности для потребителей.

3. ИИ и машинное обучение

В динамичной сфере технологического прогресса влияние искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) на процесс разработки программ для мобильных устройств в течение 2024 года будет еще заметнее. Интеграция интеллектуальных чат-ботов, индивидуальный опыт использования конкретной программы и прогнозируемая аналитика изменят основные характеристики мобильных приложений.

Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения анализируют поведение пользователей, их предпочтения и методы использования программы, чтобы максимально персонализировать процесс использования приложения. Например, Spotify использует алгоритмы машинного обучения для создания персонализированных плейлистов в соответствии с индивидуальными вкусами, которые определяются привычками слушателей.

Такие технологии повышают уровень вовлеченности пользователей с помощью чат-ботов и виртуальных ассистентов с искусственным интеллектом, наподобие приложения для мобильного банкинга «Bank of America» с виртуальным ассистентом Erica, в котором искусственный интеллект позволяет мгновенно предоставлять необходимую информацию в финансовых вопросах.

Источник изображения: blog.duolingo.com

Кроме того, с помощью технологии обработки естественного языка (NLP) приложения понимают и реагируют на естественную речь, улучшая коммуникацию и взаимодействие. В Duolingo (приложении для изучения языков) NLP используется для разговорной практики, что позволяет пользователям взаимодействовать более естественным образом.

Распознавание лица и биометрия с искусственным интеллектом могут повысить уровень безопасности и аутентификации пользователей в мобильных приложениях, как это видно на примере Apple Pay, где технология распознавания лица обеспечивает безопасность транзакций.

4. Использование связи 5G

Глобальное развертывание сетей 5G уже не за горами, и оно обещает изменить сферу разработки приложений для мобильных устройств. Более высокая скорость и минимальная задержка предвещают новую эру, особенно для приложений дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR).

В мобильных приложениях 5G повысит их производительность и оптимизирует мобильную рекламу. Более быстрое получение и отправка данных должна повысить общую производительность мобильных приложений, а сокращение времени передачи данных должно улучшить плавность и эффективность работы пользователей.

Представьте, как потоковые платформы, наподобие Netflix и YouTube, выиграют от сокращения времени буферизации, тем самым позволив зрителям наслаждаться высококачественным контентом без задержек.

Технология 5G также должна дать толчок революции в мобильной рекламе. Разнообразный и более насыщенный мультимедийный контент обещает интересную и более интерактивную рекламу. Представьте, как с приложениями социальных сетей с интерактивной AR-рекламой пользователи приобретают невероятные впечатления, которые не в состоянии дать ни одна традиционная реклама.

5. Граничные вычисления

Граничные вычисления ширятся, как мощное решение для преодоления ограничений облачной обработки данных. Архитектура граничных вычислений предполагает обработку данных ближе к источнику, что уменьшает задержки и улучшает общую производительность мобильных приложений. Эта тенденция будет особенно актуальна для приложений, которые обрабатывают данные в режиме реального времени, вроде игр, приложений в сфере здравоохранения и IoT (интернет вещей).

Подобное изменение повлияет на процесс разработки мобильных приложений и повысит эффективность управления устройствами интернета вещей. Граничные вычисления — это оптимальное решение для обработки данных с устройств интернета вещей, которое позволяет повысить эффективность и снизить нагрузку на централизованные серверы. Например, приложения для умного дома могут использовать архитектуру граничных вычислений для локальной обработки данных с подключенных устройств, что ускорит время реакции устройств автоматизации дома.

Более того, технология граничных вычислений сокращает задержки для приложений, работающих в режиме реального времени, и позволяет им реагировать едва ли не мгновенно. Она будет особенно полезной для многопользовательских онлайн-игр, где граничные вычисления можно использовать для локальной обработки игровых данных, чтобы минимизировать задержки и обеспечить более плавный игровой процесс.

Наличие таких тенденций в начале 2024 года свидетельствует о динамичной эволюции сферы разработки программ для мобильных устройств, которая обещает невероятные возможности как для разработчиков, так и для пользователей.