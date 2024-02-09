Найбільші тенденції у сфері розроблення мобільних застосунків, які домінуватимуть у 2024 році

У динамічному світі розроблення мобільних застосунків постійно виникають нові тенденції та технологічні інновації. Упродовж останнього десятиріччя популярність мобільних застосунків суттєво зросла. Галузь розроблення програм для мобільних пристроїв постійно розвивається завдяки новим платформам, інструментам та методам. Зараз застосунки вже стали органічною частиною нашого повсякденного життя та трансформували те, як ми організовуємо власні справи, розважаємося, заробляємо та взаємодіємо зі світом.

Мобільні розроблення адаптуються до розвитку технологій та проторюють шлях до цікавих тенденцій, які формуватимуть ринок найближчими роками. Розглянемо деякі з них, які мають домінувати протягом цього року.

1. Доповнена реальність

Розробники мобільних застосунків легко інтегрували доповнену реальність (англійською «Augmented Reality», скорочено «AR») у свої програми й найближчими роками її популярність лише зростатиме. У 2024 році технологія доповненої реальності має розширити можливості мобільних застосунків завдяки глибшому зануренню користувача в цифровий контент. Така трансформація спостерігатиметься в найрізноманітніших застосунках — від ігор та онлайн-казино до освітніх програм.

Зрозуміти практичне застосування доповненої реальності можна лише побачивши її в дії. У сфері індрустрії краси виділяється програма доповненої реальності YouCam Makeup, що дає користувачам змогу приміряти макіяж, колір волосся тощо. Іншим чудовим прикладом є ігри, на кшталт Pokémon GO.

2. Інтеграція блокчейн

Інтеграція блокчейну в розробку мобільних застосунків суттєво змінює цей процес. Одним із найпомітніших наслідків такого рішення є підвищення рівня безпеки та конфіденційності в програмах для мобільних пристроїв, адже стійка до несанкціонованого втручання децентралізована технологія блокчейн створює безпечніше середовище. Технологію блокчейн можна використовувати не тільки в криптовалютах, а, наприклад, і в програмах зі сфери охорони здоров’я для захисту історій хвороби, себто для забезпечення цілісності даних і захисту конфіденційної інформації медичного характеру.

Крім того, блокчейн забезпечує прозорість транзакцій та впровадження смартконтрактів, чим ще більше спрощує процеси в мобільних застосунках і сприяє підвищенню ефективності та надійності операцій. Наприклад, мобільні платіжні застосунки можуть використовувати блокчейн для безпечних і прозорих транзакцій задля зниження можливостей для шахрайства й надійності процесу переказу коштів.

Ба більше, інтеграція блокчейну дає змогу краще відстежувати ланцюги поставок у мобільних застосунках, адже користувач може побачити походження та увесь шлях товару, що підвищує прозорість ланцюга поставок. Це особливо важливо в таких сферах, як доставка їжі, де блокчейн дає змогу бачити походження та весь процес опрацювання інгредієнтів. Таке детальне відстеження гарантує якість і безпеку для споживачів.

3. ШІ та машинне навчання

У динамічній сфері технологічного прогресу вплив штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН) на розробку програм для мобільних пристроїв протягом 2024 року буде ще помітнішим. Через інтеграцію інтелектуальних чат-ботів, індивідуального досвіду використання конкретної програми та прогнозовану аналітику основні характеристики мобільних застосунків зміняться.

Аби максимально персоналізувати процес користування застосунком, алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання аналізують поведінку користувачів, їхні вподобання та методи використання програми. Наприклад, Spotify використовує алгоритми машинного навчання для створення персоналізованих плейлистів, пристосованих до індивідуальних смаків за слухацькими звичками.

Такі технології підвищують рівень залученості користувачів за допомогою чат-ботів і віртуальних асистентів зі штучним інтелектом, на кшталт застосунку для мобільного банкінгу «Bank of America» з віртуальним асистентом Erica, де штучний інтелект дає змогу миттєво надавати необхідну інформацію у фінансових питаннях.

Джерело зображення: blog.duolingo.com

Крім того, за допомогою технології опрацювання природної мови (NLP) застосунки розуміють і реагують на природну мову, покращуючи комунікацію та взаємодію. У Duolingo (застосунку для вивчення мов) NLP використовується для розмовної практики, яка дає користувачам змогу взаємодіяти в більш природний спосіб.

Розпізнавання обличчя та біометрія зі штучним інтелектом можуть підвищити рівень безпеки та автентифікації користувачів у мобільних застосунках, як це видно на прикладі Apple Pay, що інтегрує розпізнавання обличчя для безпечних транзакцій.

4. Використання зв’язку 5G

Глобальне розгортання мереж 5G вже за рогом, і воно обіцяє змінити сферу розроблення програм для мобільних пристроїв. Вища швидкість та мінімальна затримка віщують нову еру, особливо для застосунків доповненої (AR) та віртуальної реальності (VR).

У мобільних застосунках 5G підвищить їхню продуктивність та оптимізує мобільну рекламу. Швидше одержання та відправлення даних має підвищити загальну продуктивність мобільних застосунків, а скорочення часу для передавання даних має покращити плавність та ефективність роботи користувачів.

Уявіть, як такі потокові платформи, як Netflix і YouTube, виграють від скорочення часу буферизації, чим дадуть глядачам можливість насолоджуватися високоякісним контентом без затримок.

5G також має дати поштовх революції в мобільній рекламі. Різноманітніший та більш насичений мультимедійний контент обіцяє цікавішу та більш інтерактивну рекламу. Уявіть, як із застосунками соціальних мереж з інтерактивною AR-рекламою користувачі набувають неймовірних вражень, які не в змозі дати жодна традиційна реклама.

5. Граничні обчислення

Граничні обчислення ширяться, як потужне рішення для подолання обмежень хмарного опрацювання даних. Архітектура граничних обчислень передбачає опрацювання даних ближче до джерела, що зменшує затримки й покращує загальну продуктивність мобільних застосунків. Ця тенденція буде особливо важливою для тих програм, що опрацьовують дані в режимі реального часу, на кшталт ігор, охорони здоров’я та IoT (інтернет речей).

Така зміна парадигми вплине на розробку мобільних застосунків і підвищить ефективність управління пристроями інтернету речей. Граничні обчислення — це ідеальний підхід для опрацювання даних із пристроїв інтернету речей, який дає змогу підвищити ефективність і знизити навантаження на централізовані сервери. Наприклад, застосунки для розумного будинку можуть використовувати архітектуру граничного обчислення для локального опрацювання даних із під’єднаних пристроїв, що прискорить час реакції пристроїв домашньої автоматизації.

Ба більше, технологія граничних обчислень зменшує затримки для застосунків, що працюють у режимі реального часу, і дають їм змогу реагувати чи не миттєво. Вона буде особливо корисною для багатокористувацьких онлайн-ігор, де граничні обчислення можна використовувати для локального опрацювання ігрових даних, аби мінімізувати затримки та забезпечити більш плавний ігровий процес.

Наявність таких тенденцій вже від початку 2024 року свідчить про динамічну еволюцію сфери розроблення програм для мобільних пристроїв, яка обіцяє неймовірні можливості і для розробників, і для користувачів.