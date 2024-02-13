Кабмин принял решение о реорганизации трех вузов: что известно

Кабинет министров принял постановления о реорганизации трех вузов во Львове, Киеве и Харькове, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Решение касается следующих вузов:

Институт физической оптики имени А. Г. Влоха присоединили к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;

Научно-исследовательский институт украиноведения присоединили к КНУ имени Тараса Шевченко;

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина.

Отмечается, что решения приняты с целью оптимизации сети научных учреждений и учреждений высшего образования, улучшения управления, усиления кадрового потенциала, исследовательской базы, возможностей дополнительного привлечения конкурсного и внебюджетного финансирования научной деятельности исследовательских институций.

В то же время это позволит университетам усилить исследовательскую составляющую в образовательном процессе.

В Украине сократят количество университетов

В Украине планируется сократить количество заведений высшего образования. В Министерстве образования и науки объясняют, что модернизация вузов тесно связана с демографическим фактором.

В частности, до конца февраля в Украине должно состояться пять или шесть объединений университетов.