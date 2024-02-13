В Украине предлагают лишать педагогического звания за буллинг, мобинг и коллаборационизм

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает снижать квалификационную категорию и лишать педагогического звания педагогов в случае привлечения к ответственности за буллинг, мобинг и коллаборационную деятельность, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook образовательного омбудсмена.

"Сотрудники Службы образовательного омбудсмена разработали собственные предложения (в Положение об аттестации педагогических работников - ред.) и сформировали предложения с учетом обращений по аттестации, мониторингу медиа и социальных сетей. Среди наших предложений содержательно новые, ранее никогда не числившиеся в Положении об аттестации " , - отметил Горбачев.

В частности, предлагается предоставить право снижать квалификационную категорию и лишать педагогического звания в случае привлечения к административной или уголовной ответственности согласно решению суда, вступившего в законную силу, за:

буллинг;

мобинг;

преступления против основ национальной безопасности.

По словам образовательного омбудсмена, есть неединичные ситуации, когда педагогический работник, привлеченный к административной ответственности за буллинг, согласно решению суда, продолжает работать в учебном заведении, увольняется ли из одного и переходит на работу в другое учебное заведение, сохраняя все педагогические звания и квалификационные категории, у которых есть большие сомнения. И, в частности, работает с теми детьми, которых он буллил.

"Если вместо защиты участник образовательного процесса подвергается буллингу и/или мобингу, то в таких случаях возникают сомнения в профессионализме педагогического работника, его соответствии квалификационным требованиям. Эта норма в Положении об аттестации призвана предупредить работников о последствиях и принять все необходимые меры, если эта позорная ситуация уже произошла" , - подчеркнул Горбачев.

Он также отметил, что еще одной проблемой, которая пока не решена системно на законодательном уровне, является то, что часть педагогических работников на временно оккупированных территориях пошли на сотрудничество с РФ и совершили преступления по национальной безопасности: государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, шпионаж и другие преступления.