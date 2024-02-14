Малюська рассказал, как должна происходить мобилизация осужденных

Мобилизация осужденных должна происходить на уровне с другими категориями населения, ведь защита государства является обязанностью граждан, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире национального телемарафона.

Законопроект правительства о мобилизации предусматривает призыв осужденных по их желанию. Однако Министерство юстиции предлагает более радикальные шаги

"Никто их (осужденных — ред.) не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство" , – подчеркнул Малюська.

Он отметил, что речь идет о десятках тысяч человек.

"Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самый мелкий, почему он вдруг родину защищать не обязан?" – спросил Малюська.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10449 об усилении мобилизации.