Байден поручил провести переговоры с Россией: о чем идет речь

Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести переговоры с Российской Федерацией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

По его словам, угроза национальной безопасности США, о которой ранее сообщалось в СМИ, это возможные испытания ядерного оружия Россией в космосе.

"Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или для физического уничтожения здесь, на земле" , - сказал Кирби.

В то же время, президент Байден поручил наладить дипломатическое взаимодействие с Россией и другими союзниками. Кирби заметил, что США и союзники серьезно относятся к угрозе РФ.

"Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США "испытывает серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных" , - заявил он.

Он считает, что новое антиспутниковое оружие РФ может повлиять на землю.

Что предшествовало

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об угрозе национальной безопасности, однако более широкий брифинг состоится завтра.

А CNN писало, что глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.

Вчера издание ABC News сообщило, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе, поэтому председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.