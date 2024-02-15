Россия ударила "Ураганами" по Донецкой области: есть погибшая и раненые
Около 17:00 четверга россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" село Заря, что в Ильиновской общине Донецкой области. Погибла пожилая женщина, двое мужчин получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная государственная администрация в Telegram.
Согласно сообщению, погибла 83-летняя женщина, ранения получили 71-летний и 41-летний мужчины.
Также повреждены 8 частных домов, многоэтажка и школа.
В ОГА призывают местное население своевременно эвакуироваться.
Что предшествовало:
Российские оккупанты днем 14 февраля ударили по жилым домам города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли две женщины.