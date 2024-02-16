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Германия передала Украине новую партию военной помощи: список

Германия передала Украине новую партию военной помощи: список
Фото: Semetkovsky

Германия сегодня, 16 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение на странице правительства Германии.

Отмечается, что Украина получила от Германии 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указывается.

Что еще вошло в список помощи

  • 3 машины разминирования WiSENT 1 MC;
  • 1 инженерный танк Dachs;
  • 10 БпЛА Vector;
  • 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 11 БпЛА Primoco ONE;
  • 7 БпЛА Songbird;
  • 9 минных тралов;
  • 4 автомобиля для пограничников;
  • 3.990 155-мм снарядов;
  • 500 фонарей и компьютерное оборудование.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Что планируется к передаче помощи в будущем

  • 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
  • Ракеты к IRIS-T SLM/SLS;
  • 18 колесных гаубиц RCH 155;
  • 18 самоходных гаубиц PzH 2000;
  • свыше 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов;
  • 9 инженерных танков;
  • 40 разведывательных дронов VECTOR.

Визит Зеленского в Германию

Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.

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