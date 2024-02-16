Зеленский и Макрон подписали соглашение о "гарантиях безопасности"

Президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пресс-конференция лидеров государств.

Что об этом известно

Соответствующий документ Зеленский и Макрон подписали в Елисейском дворце.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну" , - заявил Макрон после подписания документа.

Гарантии от Германии

Накануне глава государства заключил соглашение по безопасности с Германией. Соответствующий документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Соглашение охватывает "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

Визит Зеленского в Германию и Францию

Ранее Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16-17 февраля, где проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Также у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

С кем раньше уже были подписаны "гарантии"

Напомним, что первой с кем Украина подписала соответствующие гарантии безопасности была Великобритания. Так, 12 января в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Это было первое двустороннее соглашение в рамках декларации о поддержке Украины, принятое во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления.